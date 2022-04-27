الصدر يوجه دعوة للسعودية تخص "قبور أهل البيت"

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، السعودية الى إعمار وبناء "قبور أهل البيت" (ع).





وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، إن هذا الامر يأتي "خصوصا بعد تبني ولي العهد السعودي السياسة الاعتدالية عندهم".