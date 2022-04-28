التيار الصدري يكشف حقيقة "اتفاق" مع الاطار التنسيقي

نفى التيار الصدري، الخميس، قرب حصول اتفاق مع الاطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة.





وقال التيار في وثيقة ادناه نصها، إنه "منذ اعلان السيد مقتدى الصدر مهلة شهر رمضان وما بعده والى هذه اللحظة لا يوجد بيننا وبين الاطار التنسيقي اي تفاهمات او لقاءات".