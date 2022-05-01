الزاملي: البرلمان عازم على دعم القطاعات الإنتاجية

وقال الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، وأكد الزاملي، ان "مجلس النواب حريص على تشريع قوانين ضامنة لحقوق شريحة العمال بكافة صنوفهم، وهو عازم على اصدار تشريعات من شأنها تنمية القطاعين الخاص والعام، واحياء المجالات الصناعية والزراعية ، بهدف تأمين فرص عمل كريمة وكافية لعموم الشباب العراقي".وأضاف، ان "آفة الفساد حالت دون نمو البلد اقتصادياً ، واجتماعياً ، وعمرانياً ، وخدمياً ، وصحياً ، وعلمياً ، مبيناً ان المعركة القادمة ستكون ضد هذه الافة ، حتى يتنعم المجتمع بخيراته، ويقضى على البطالة ويتم تحسين الواقع المعيشي وتنشيط الجوانب الخدماتية برمتها".