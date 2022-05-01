الزاملي: البرلمان عازم على دعم القطاعات الإنتاجية

السومرية نيوز - بغداد
هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عمال العراق والعالم بعيدهم السنوي الاغر والذي يصادف الأول من أيار من كل عام ، معتبراً إياهم الأساس الذي اسهم في بناء حضارات العالم، وما شهدته البلدان من عمران وتقدم وازدهار.
وقال الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، وأكد الزاملي، ان "مجلس النواب حريص على تشريع قوانين ضامنة لحقوق شريحة العمال بكافة صنوفهم، وهو عازم على اصدار تشريعات من شأنها تنمية القطاعين الخاص والعام، واحياء المجالات الصناعية والزراعية ، بهدف تأمين فرص عمل كريمة وكافية لعموم الشباب العراقي".
وأضاف، ان "آفة الفساد حالت دون نمو البلد اقتصادياً ، واجتماعياً ، وعمرانياً ، وخدمياً ، وصحياً ، وعلمياً ، مبيناً ان المعركة القادمة ستكون ضد هذه الافة ، حتى يتنعم المجتمع بخيراته، ويقضى على البطالة ويتم تحسين الواقع المعيشي وتنشيط الجوانب الخدماتية برمتها".