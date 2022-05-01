نائب يطالب الحكومة بحل وزارتي الزراعة والموارد المائية

طالب النائب جواد البولاني، الاحد، الحكومة بحل وزارتي الزراعة والموارد المائية ودمجهما معا في هيئة واحدة.

وقال البولاني في بيان، "نطالب بحل وزارتي الزراعة والموارد المائية نظرا لاستمرار فشلهما في ادارة ملفات الزراعة والثروة الحيوانية وادارة المياه في العراق ودمج الوزارتين بهيئة مشتركة واحدة او مجلس اعلى او موسسة اتحادية لادارة ملفات الري والثروة الحيوانية، وتمثل بفروع في كل محافظة، تشرف على خطط وعمل واداء وانتاج هذه المحافظات".

وبين البولاني ان "الوزارتين تعانيان من الهيمنة الحزبية والفساد الاداري والمالي والترهل الوظيفي وغياب الاختصاص والكفاءة وتعيينات المحاصصة وهي اسباب تترجم بمجملها فشل الوزارتين، رغم تغير الوزراء خلال فترة خمس حكومات متعاقبة، بل كانت الوزارتان سببا في خسارات فادحة".

وتابع البولاني أن "هنالك ضرورة لاعادة النظر بهيكلية وزارات اخرى اثبتت فشلها اداريا ووظيفيا كما انها غير منتجة، وبقاءها يفاقم الخسائر".