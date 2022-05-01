زيباري بشأن قصف أربيل: عيدية الفصائل المسلحة

اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الأحد، أن القصف الذي استهدف غرب أربيل اليوم هو "عيدية" الفصائل المسلحة.

وقال زيباري في تغريدة على "تويتر"، إن "عيدية الفصائل المسلحة والخارجة عن القانون لشعب اقليم كردستان كانت مساء اليوم رشقة صواريخ على محيط مصفى للنفط في منطقة خبات في محافظة اربيل وتسببت في اضرار".

وتساءل زيباري بالقول "الى متى يستمر هذا الاستهتار وتحدي سلطة الدولة وامن البلاد من قبل مجموعات طائفية مسلحة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاحد، بسقوط عدد من الصواريخ غرب محافظة أربيل.