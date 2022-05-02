بارزاني يدين هجوم أربيل: تكراره تهديد جدي يعرض الأمن والاستقرار للخطر

وقال بارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرض الأمن والاستقرار للخطر، والحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية أكبر على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان على منع تكرارها".واستهدفت ستة صواريخ مساء أمس الأحد قضاء خبات، وسقطت بعض الصواريخ عند مصفاة نفطية تابعة لشركة كار النفطية، وتسبب بتضرر خزان للنفط.