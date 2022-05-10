الزاملي: المخدرات لا تقل خطورة عن "داعش" والمجتمع بدأ باستشعار خطرها

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الزاملي بحث مع رئيس الجهاز، امكانية انشاء قوة خاصة لمكافحة المخدرات، تكون تحت اشراف الجهاز من ناحية التدريب والتأهيل والتسليح، تتولى تعقب وملاحقة شبكات تجارة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الاستخبارية والأمنية المعنية، مؤكدًا ان المخدرات لا تقل خطورةً عن داعش ، والمجتمع بدأ بإستشعار خطرها سيما خلال الفترة الاخيرة ، مبيناً ان الجهاز الذي كان ولا زال محط انظار واعجاب العالم سينتصر على تجار المخدرات والجريمة المنظمة كما انتصر على الارهاب".ودعا الزاملي، "الجهاز بضباطه ومنتسبيه وكل ابطال النصر والتحرير الى الاستمرار في الابتعاد عن التأثيرات الحزبية والخارجية بما يحفظ قوته الرادعة و استقلاليته ومهنيته ، ووضع خطة استراتيجية شاملة لضمان ديمومة عمله وقيامه بالعمليات النوعية ضد الارهاب ، مؤكدًا ان ابطال الجهاز يستحقون كل الدعم عبر زيادة التخصيصات المالية للجهاز لضمان تعزيز قدراته وامكانياته وتطوير بناه التحتية".ووضع الزاملي، "باقة ورد على نصب شهداء جهاز مكافحة الارهاب، مثمناً تضحياتهم الخالدة في سبيل تحرير المدن من قبضة داعش ، كما قام بجولة برفقة الساعدي الى مديرية العمليات في الجهاز ، ومديرية الخدمات الطبية بكافة اقسامها، وتفقد اوضاع المرضى من منتسبي الجهاز واطمأن على اوضاعهم الصحية، وفق ما جاء في البيان".