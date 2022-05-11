"ليست أكاديمية".. وثائق تكشف تفاصيل جديدة عن شهادة وزير النقل

وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم (ص ب / ٢٣/١٤١٦٥ ) في 27 /٤/٢٠٢٢ بأنها لم تقم بتقييم شهادة وزير النقل (ناصر حسين بندر) كون ان الشهادة الحاصل عليها ليست اكاديمية وانما هي شهادة مهنية تخضع الى ضوابط الاعتراف بالشهادات المهنية في وزارة النقل وسلطة الطيران المدني .كما بينت الوزارة في ذات الكتاب أنه بالامكان القيام بمعادلة هذه الشهادة شريطة اتباع تعليمات اسس تقييم وتعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 5 لسنة ١٩٧٦.والجدير بالذكر بأن مكتب المفتش العام في وزارة النقل وفي وقت سابق قام بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص المخالفات الخاصة بمعادلة شهادات الطيارين والتي اصدرت توصياتها في محضرها المؤرخ في ٥/٦/٢٠١٧ وعلى اساسها أصدرت سلطة الطيران المدني الأمر الاداري المرقم (٤٦٤/٣٤/١١٢٧ (في ١٢/٩/٢٠١٨ والذي نص في الفقرة 1 منه على الغاء كافة محاضر معادلة الشهادات للطيارين ومهندسي الطيران المدني والصادرة من اللجنة التخصصية المشكلة بالأمر الوزاري المرقم (٨٥٦/٦٨٩٤ (في ٢٢/١/٢٠١٣ كما تضمنت الفقرة 2 من ذات الأمر إلغاء هذه اللجنة التي خالفت التعليمات والضوابط في عملها.يذكر ان وزير النقل ناصر البندر من تولد 1954، حيث سافر الى اميركا عام ١٩٧٦ الى مدرسه الطيران ( سييرا) SIERRA لدورة تدريبية لمدة ٨ اشهر، ثم عاد إلى العراق عام ١٩٧٧.ولم يحصل الوزير على شهادة ATPL ولا على شهادة CPL ، حيث عُين عام 1978 كطيار هليكوبتر زراعي على مروحية الـ MI2