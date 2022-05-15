وزير الصدر يعلن تشكيل لجنة لمتابعة قضية فساد في الناصرية ويمهلها 20 يوماً

وقال وزير الصدر، في منشور عبر صفحته على الفيس بوك: "قبل عدّة أشهر بلغنا بأن أهالي (سيد دخيل) في محافظة الناصرية يعانون من الفـ* سـاد في قضية شط آل ابراهيم، ولذا قد تابعنا الأمر ولم يصل الى نتيجة ما".وتابع: "ومن هنا كلّفنا رئيس الكتلة الصدرية ورئيس الهيئة السياسية وممثل عن الحنانة بمتابعة الأمر خلال مدة أقصاها 20 يوماً"، مضيفاً: "إن لم يصلوا الى نتيجة فلنا موقف آخر".