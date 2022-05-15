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المحكمة الاتحادية تفسر معنى تصريف الامور اليومية (وثائق) – عاجل
سياسة
2022-05-15 | 07:30
المصدر:
السومرية نيوز
6,543 مشاهدة
السومرية نيوز – بغداد
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، معنى تصريف الامور اليومية المنصوص عليها في المادة 64 /ثانياً من الدستور.
الوثائق ادناه:
»
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المحكمة الاتحادية العليا
معنى تصريف الامور اليومية
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