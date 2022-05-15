انتخاب رؤساء لخمس لجان برلمانية

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس الاجتماعات الافتتاحية للجان (الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، الأمن والدفاع، النفط والغاز والثروات الطبيعية، حقوق الانسان، الاستثمار والتنمية)، لاختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت، والاعلان عن بدء مهامها التشريعية والرقابية، والتوجيه على ضرورة مراعاة النواب بتخصص اللجان في المخاطبات الرسمية والاستضافات والعمل وفق سياقات النظام الداخلي للمجلس".وأكد الزاملي، خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة الأمن والدفاع النيابية، ان "المؤسسات الأمنية بحاجة لمنظومة قوانين داعمه لعملها، اضافة الى اهمية اجراء التعديلات اللازمة لجملة من التشريعات ذات العلاقة كقانون المخدرات، لخطورتها وانتشارها بشكل واسع في المجتمع، وقد تم ترشيح النائب خالد العبيدي رئيساً للسن".وفي الاجتماع الافتتاحي للجنة النفط والغاز النيابية، أشار النائب الأول، إلى أن "قطاع النفط والغاز بحاجة لرؤية استراتيجية واضحة وفاعلة ورصينة، بدءاً من تشريع القوانين واهمها ( النفط والغاز)، وتأهيل وتطوير المنشآت والحقول والاجهزة النفطية ومراجعة جولات التراخيص، وانتهاءً بكل ما من شأنه تعزيز مكانة العراق في السوق النفطي، فيما تم اختيار النائب يحيى العيثاوي رئيساً للسن".وحضر الزاملي، الجلسة الافتتاحية للجنة الاستثمار والتنمية ، مؤكداً أن "اللجنة يقع على عاتقها الكثير خلال المرحلة المقبلة، فهناك ضرورة لإعادة تنظيم وتصحيح ومراقبة العملية الاستثمارية في البلد وتشجيع المستثمرين وخلق بيئة جاذبة لهم، وقد جرى ترشيح النائب فيان عبد العزيز رئيساً للسن".ونوه في اجتماعه الاول للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، الى "الخصوصية التي تتمتع بها هذه اللجنة ورعايتها لأسمى الشرائح المجتمعية، داعيا الى ضرورة حسم الملفات المتعلقة بالمقابر الجماعية، وقد تم اختيار النائب احمد الجبوري رئيسا للسن".وحث الزاملي، خلال اجتماعه الافتتاحي للجنة حقوق الانسان، على "الاسراع في حسم ترشيح اعضاء جدد لمفوضية حقوق الانسان ، والاهتمام بتنفيذ القوانين الراعية والداعمة لمتطلبات العراقيين، بأعتبارها واجبات مُلزمة التنفيذ، وقد تم ترشيح النائب أرشد الصالحي رئيساً للسن".