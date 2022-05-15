السومرية تنشر مبادرة النواب المستقلين كاملة - عاجل

وتضمنت المبادرة، بحسب وثائق وردت لـ السومرية نيوز، "التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين فيما دعت الكتل الأخرى إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكبر".كما تضمنت التأكيد على "أن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مع وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية".وطالبت بتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فيما أشارت إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي.أخيراً، أكد المستقلون، على أن "يتضمن البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع".