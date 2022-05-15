العراق يؤكد لبريطانيا ضرورة تماسك المجتمع الدولي بوجه الإرهاب

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير البريطاني في بغداد، مارك براسيون ريتشاردسون، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات بين بغداد والمملكة المتحدة".وأكد الأعرجي للسفير البريطاني، على "أهمية اللجوء إلى منطق الحكمة والعقل واتخاذ الحوار اسلوبا في حل الأزمات الدولية، مشدداً على ضرورة أن يبقى المجتمع الدولي متماسكا بوجه تهديد العصابات الإرهابية".