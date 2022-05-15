العزم يدعم قرار الاتحادية بـ"إلغاء قانون الأمن الغذائي"

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يؤكد موقفه الثابت والواضح من مجمل الأوضاع السياسية وسعيه الحثيث والدؤوب مع الشركاء للخروج من الانسداد السياسي وتحفظه الذي أعلنه في بيانات سابقة على شكل ومضمون (مقترح قانون الدعم الطارئ) ويشيد بقرار المحكمة الاتحادية الذي بين حدود ومهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال".وأضاف، "إذ يجدد التحالف احترامه وتأييده الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية وحرصها على صيانة الدستور، وتفسيره على الوجه الذي يصب في حماية النظام الديقراطي والعملية السياسية، فأنه يجد في قرار المحكمة الاتحادية فرصة جديدة ومهمة لتكثيف الحوارات بين الأطراف السياسية للوصول إلى صيغة نهائية للتفاهم حول تشكيل حكومة قوية ومقتدرة تتجاوز المشاكل الأمنية والاقتصادية وتقود البلد إلى بر الأمان في ظل أزمات محلي وإقليمية ودولية خطيرة للغاية".