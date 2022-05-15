نائب رئيس البرلمان: وزير النفط يضغط لخلق مشاكل بين بغداد وأربيل

اعتبر نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، الاثنين، أن وزير النفط احسان عبد الجبار، يضغط لخلق مشاكل بين بغداد وأربيل.

وقال عبد الله في بيان، "نستنكر سياسة وزارة النفط في الحكومة الإتحادية وشخص الوزير الذي يضغط في سبيل خلق المشاكل بين أقليم كردستان والحكومة الإتحادية وتلفيق التهم الباطلة ضد قوات البيشمركة ونشر الأكاذيب من خلال شركة نفط الشمال وإدعائها السيطرة والتجاوز على حقلي باي حسن وداوود كوركه في محافظة كركوك".

واعتبر أن "تلك الأكاذيب والإدعاءات نفتها حكومة أقليم كردستان جملة وتفصيلاً وفي بيان رسمي، وخلال إتصاله الشخصي بالطرفين من القوات الإتحادية وقوات الأقليم تبين عدم وجود أي تحرك عسكري في مناطق التماس".

وشدد عبد الله بالقول "تابعنا الموضوع بتفاصيله من يوم أمس ونعرب عن أسفنا لما تبين من وجود ضغط من قبل وزير النفط في الحكومة الإتحادية على شركة نفط الشمال لنشر الإدعاءات لأهداف سياسية للإبقاء على المناصب وخلط الأوراق لزعزعة الإستقرار في الأقليم والعراق بشكل عام والتغاضي عن ملفات الفساد، بعدما علم وزير النفط إستكمال مجلس النواب كافة الإجراءات القانونية والدستورية لإستجوابه في الجلسات القادمة".

ولفت الى أن "هذه المحاولات اليائسة لوزارة النفط وسعيها من أجل أقحام المؤسسات الإتحادية في القضايا والمسائل السياسية وإرباك الأوضاع لخدمة المصالح الفئوية وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية وهذا مايرفضه كل وطني غيور على بلاده".