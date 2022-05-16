الإطار التنسيقي يوضح موقفه من مبادرة النواب المستقلين

وذكر الإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "تابعنا باعتزاز ما تمخّض عنه اجتماع النواب المستقلين والحركات الناشئة التي جاءت بمضامين تنسجم مع محاولاتنا لأيجاد حلول واقعية للازمة السياسية".وأضاف: "نُكبر الروح الوطنيّة التي تضمّنتها مبادرة المستقلين ونشدّ على أيديهم في المضي نحو أداء مسؤولياتنا جميعا تجاه أبناء بلدنا الواحد .كما نرحّب بالخطوات العمليّة التي أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا من بنود مبادرتنا التي أعلنا عنها في الثالث من آيار الجاري وبالخصوص الرؤى المتقاربة في تشكيل الكتلة الاكبر وحفظ حق الاغلبية".وتابع الاطار: "نعلن التزامنا بتكليف مرشّح محايد كفء يضطلع بتشكيل الحكومة لانهاء حالة الانسداد السياسي. ونعرب عن ترحيبنا العالي وانفتاحنا الذي نبتدئ به المشوار من خلال الحوار المباشر لننطلق سويّة لبناء الدولة وتقديم الخدمات، وبالوقت ذاته ندعو الكتل السياسيّة للتفاعل الايجابي مع ما أعلنه الأخوة المستقلّون والحركات الناشئة".