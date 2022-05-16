اجتماع حكومي يبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية.. هذه مخرجاته

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعاً اقتصادياً، بحضور وزير المالية والمستشارون المختصّون بالجوانب المالية والاقتصادية، حيث خصص لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في ضوء التقارير والمؤشرات الإيجابية التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن "الاستراتيجية التي وضعت لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية قد نجحت في التغلب على التحديات التي تسلمتها الحكومة في بداية تشكيلها، وأن نمو المؤشرات الذي ذكرته التقارير الدولية هو انعكاس لهذه الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة الاستمرار بالزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع البلاد اقتصادياً، ومواصلة السعي نحو تحقيق المزيد".واستمع الكاظمي، إلى "عرض مفصّل تقدّم به وزير المالية عن الواقع الاقتصادي العراقي، والمؤشرات الدولية الجيدة في ظل تصاعد نمو الاقتصاد العراقي على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث أوضحت التقارير الدولية ارتفاع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية بنحو ملحوظ، فضلاً عن تحقيق إيرادات بمستوى جيد".وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، "تأشير سيطرة العراق على أسعار المواد الغذائية محلياً، على الرغم من الارتفاع المضاعف لأسعارها عالمياً، فضلاً عن تأشير تحقق نمو في الناتج المحلّي يتجاوز ما تحقق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وبيّن التقرير، "تحقق السيطرة على معدّلات التضخم في الاقتصاد الداخلي، وارتفاع ميزان الحساب الجاري، فضلاً عن ارتفاع ملحوظ في الميزان المالي الإجمالي".