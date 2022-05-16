الزيدي: اللعب أصبح ضمن الاطر القانونية والديمقراطية

اعتبر الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، الاثنين، أن اللعب أصبح ضمن الاطر القانونية والديمقراطية، في اشارة الى المشهد السياسي العراقي.



وقال الزيدي في بيان ادناه نصه، إن "الزمن تغيير وكثرة ساحات اللعب والرياضة واصبحت الكرة متاحة عند الجميع".