8 لجان نيابية تختار رئاساتها

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "لجنة النزاهة اختارت النائب ناهدة الدايني رئيسا للسن، فيما تم اختيارالنائب عالية نصيف نائبا اولا، والنائب هريم كمال خورشيد نائبا ثانياً".وأضاف البيان، أن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية اختارت النائب محمه خليل قاسم رئيسا لها، فيما تم اختيار باقر كاظم ناصر الساعدي نائبا اولاً للجنة، وعدنان برهان محمود نائباً ثانياً".وتابع، أن "لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اختارت علي يوسف الموسوي رئيس السن، ومحمد نوري عبد ربه نائب اولاً، وموفق حسين نائب ثانياً".وأشار البيان إلى أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية اختارت النائب خالد السامرائي رئيسا للسن، فيما تم اختيار داخل راضي نائبا اول، وكافين سعيد نائباً ثانياً".إلى ذلك، أعلن البيان، "اختيار لجنة النقل والاتصالات النيابية النائب زهرة البجاري رئيسا للسن، فيما تم اختيار اكرم العسافي نائبا اول، ابراهيم محمد قبو نائباً ثانياً".وأوضح، أن "لجنة التربية النيابية اختارت النائب زيتون حسين مراد رئيسا للسن، فيما تم اختيار النائب جواد عويز ظاهر الغزالي نائباً اول، والنائب صباح حبيب قادر الطالباني نائباً ثاني".