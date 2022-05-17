توجيه جديد يخص منحة الـ100 الف دينار

وجهت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، باستكمال صرف (١٠٠) الف دينار غلاء معيشة للباحثين الاجتماعيين من اصحاب العقود.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف وتوجيه رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد محمود،استكمل قسم الحسابات في الهيئة الاجراءات الحسابية والتدقيقية لصرف مبلغ (١٠٠) الف دينار (غلاء معيشة) للباحثين الاجتماعيين من اصحاب العقود وسيتم صرفها مع راتب شهر آيار المقبل".

يذكر ان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في وقت سابق منح بموجبه المتقاعدين والموظفين وفئات اخرى ممن يتقاضون راتبا اقل من (٥٠٠) الف دينار كغلاء معيشة.