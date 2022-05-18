الكاظمي: بعض شوارع بغداد فقدت هويتها ويجب إطلاق حملات تنظيف

وقال الكاظمي خلال زيارته مبنى أمانة بغداد ولقائه بالملاكات المتقدمة بالأمانة: "زيارتنا اليوم إلى أمانة بغداد لغرض متابعة سير العمل بشكل مباشر، وسنكون على تواصل مباشر معكم في الفترة المقبلة".وتابع: "يجب أن يتغير مفهوم المنطقة الخضراء، وتعود إلى سابق عهدها، بالأسماء الاصلية لأحيائها"، مضيفاً: " نوجه الأمانة بإطلاق حملات النظافة، وعلينا جميعا أن نعمل من أجل بغداد نظيفة".ولفت إلى أن "بغداد مدينة تأريخية عريقة ولها وجه ثقافي، بعض شوارعها فقدت هويتها، وعليكم العمل لاستعادة هذه الهوية".