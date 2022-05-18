وجه خطاباً للكاظمي.. وثيقة تظهر "عدم قدرة" معن بإجراء تغيير منصب داخل أمانة بغداد

وقال معن، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها السومرية نيوز: "رصدنا ضعفاً بأداء ومتابعة وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية للدوائر التابعة له، مما أدى إلى ظهور تقصير في عمل الدوائر، مما أثر سلباً على تنفيذ المشاريع المخطط لها، وتأخير سرعة الإنجاز".ووفق الوثيقة، فإن معن خاطب الكاظمي، لإنهاء تكليف كاظم من منصبه، وتكليف سمير رحيم شهيب، مدير بلدية الكرادة، بدلاً عنه.