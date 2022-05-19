الدوري: العراق قد يواجه خطر المجاعة بسبب عدم إقرار قانون "الأمن الغذائي"

السومرية نيوز - بغداد

حذرت النائب عن الكتلة الصدرية مها الدوري، اليوم الخميس، من أن الشعب العراقي قد يواجه خطر المجاعة بسبب عدم إقرار قانون "الأمن الغذائي".



وقالت الدوري خلال مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب حضرته السومرية أن "المحكمة الاتحادية استجابت للنائب باسم خشان وتجاهلت 300 نائب"، متهمة "المحكمة الاتحادية بعدم الاستماع إلى الجهة التي تريد إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي". وأشارت إلى أن "البرلمان هو من أوجد المحكمة الاتحادية وفق النصوص الدستورية ولن نسمح بتجاهل صوت الشعب في البرلمان العراقي".

