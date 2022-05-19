الكشف عن حقيقة اعفاء الركابي من أمانة امتداد واستقالته من البرلمان

وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة، وسام الجبوري، لـ السومرية نيوز، إن "الأمانة العامة لحركة امتداد لم تتخذ لغاية اللحظة أي قرار يتعلق بإعفاء أمينها علاء الركابي"، مكذباً في الوقت ذاته استقالة الأخير من عضوية مجلس النواب.وكانت وسائل إعلام عدة قد تداولت، خبراً بشأن إعفاء الركابي من منصب الأمين العام لحركة امتداد "في خطوة تصحيحية نظراً للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية".في السياق، أشار الجبوري، إلى أن "استقالة خمسة من نواب امتداد من عضوية الحركة غير صحيح"، مبيناً أن "الوثائق المتداولة موقعة يوم 15 أيار، ونشرت الآن من أجل الضغط على الأمانة العامة للحركة لأجل اتخاذ بعض القرارات".وكانت وثيقة قد أظهرت استقالة خمسة أعضاء من حركة امتداد، وهم: (محمد نوري، داود العيداني، كاظم الفياض، نداء الكريطي، ونيسان الزاير).