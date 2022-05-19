البرلمان يحدد موعد جلسته المقبلة ويخصص أيام لاجتماعات اللجان

ونقلت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، عن النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، قوله: "يوم الاحد والاثنين والثلاثاء ستكون لاجتماعات اللجان النيابية".وأشار الزاملي، إلى أن "الجلسة البرلمانية المُقبلة ستكون يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل".وكان مجلس النواب، قد عقد في وقت سابق من اليوم، جلسة انهى خلالها تقرير ومناقشة مقترح قانون "حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، كما انهى القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.