الزاملي يحدد موعد التصويت على قانون "حظر التطبيع"

وشدد الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، "على أهمية تشريع قانون (حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني)، خصوصًا مع تزايد خطوات التطبيع في المنطقة، وما يشاع من ان العراق سائر في هذا الطريق، مؤكد ان الشعب ينتظر اجراءات المجلس في تشريع القانون، سيما وان المجلس ماضٍ في التصويت عليه وهذا هو المتوقع من قبل ممثلي الشعب".وقال الزاملي، خلال ترؤسه اليوم الخميس لجلسة مجلس النواب، والتي تضمنت القراءة الثانية لقانون تجريم التطبيع من قبل اللجنة القانونية، إن "الاتجاه والموقف العراقي الوطني ثابت ومعروف في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل".ووجه النائب الأول بحسب البيان، "بتخصيص أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل لاجتماعات اللجان النيابية، على ان تعقد الجلسة المقبلة للمجلس يوم الاربعاء المقبل"، داعيًا "جميع النواب لحضور جلسة التصويت على قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد تضمين التعديلات والمقترحات اللازمة".وختم الزاملي، ان "الاجيال ستذكر الموقف التاريخي للذين سيصوتون على هذا القانون المهم للغاية".