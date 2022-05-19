السومرية تنشر صورة الحساب المصرفي لوزير النقل

وفي وقت سابق، وجهت عضو مجلس النواب عالية نصيف أسئلة برلمانية الى وزير النقل تتعلق بحسابه المصرفي في البنك الكويتي الأردني وبالعقود الخمسة الخاصة بميناء الفاو الكبير.وجاء في الأسئلة البرلمانية الموجهة الى الوزير: "هل تم تضمين حسابكم المصرفي في البنك الكويتي الأردني (فرع وادي صقرة) ضمن اسـتمارة الذمة المالية عند استلامكم المنصب كوزير للنقل؟ وهل تم الكشف والإفصاح عن المصادر المالية لتمويل هذا الحساب؟ نرجو تزويدنا بجميع الحسابات المصرفية داخل العراق وخارجه، مع بیان مصادر التمويل ".وجاء في سؤال برلماني آخر :"نود إعلامنا بأسباب عدم الأخـذ بالتوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم 5870/23233 في 14-12-2020 والخاصة بمشاريع البني التحتية (العقود الخمسة) لميناء الفاو الكبير".لكن نصيف، أشارت في وقت لاحق، إلى أن الوزير "لم يقم بالاجابة عن تلك الاسئلة وقام بتحويل المبالغ الى حسابات أخرى".إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة، في وقت سابق، عن قيام وزير عراقي بالسفر إلى الأردن من أجل إلغاء حساب مصرفي.وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، إن "أحد الوزراء في الحكومة العراقية الحالية، قام بالسفر إلى العاصمة الأردنية عمان من أجل إلغاء حساب مصرفي".