دولة القانون: يونامي خرجت عن سياق العمل المخصص لها

اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، الخميس، أن الممثلة الأممية جينين بلاسخارت وبعثة يونامي خرجت عن سياق العمل المخصص لها.



وقال الحدادي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مواقف بلاسخارت دائما وبعثة اليونامي خرجت عن سياق العمل المخصص لها".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات سيئة الصيت لم يكن ليونامي رأي"، معتبراً أن "هناك محاولات للضغط على الإطار".

ولفت الحدادي الى أن "بعثة يونامي وتقريرها ليس جديداً"، محذراً من "محاولة الذهاب الى مشروع يقصي طرف على حساب آخر".

الى ذلك، اعتبر الحدادي أن "قانون الأمن الغذائي أوسع باب للفساد"، مؤكداً أن المشروع "هو محاولة إدامة حكومة الكاظمي".

وكانت بلاسخارت أكدت قبل أيام أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "ما تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة".

وأضافت "العراقيون بانتظار إحراز تقدم من الطبقة السياسية التي تنشغل بمعارك السلطة"، معتبرة أن "الانقسامات في كردستان لقد تعمقت مما أثر سلباً على سكان الإقليم".