عدّه هروباً.. خبير قانوني يعلق على قيام محافظ صلاح الدين المقال بإيفاد نفسه لبريطانيا!

وقال الباز في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محافظ صلاح الدين وبعد منعه من السفر رسمياً، صدر كتاب بإيفاد نفسه إلى خارج البلاد، وتوكيل بديل عنه، وهذا يعد إدانة واضحة له بعد انتشار كتاب إيفاده".وأضاف، أن "وزارة الداخلية عليها التشدد بمنعه من السفر خارج البلاد، وبناءً على التحقيق الذي أجراه مجلس الوزراء تمت إحالته لمجلس النواب".وأضاف: "صحيح أن قضية الإقالة تحتاج الى مجلس محافظة، لكن هناك جرماً وهدراً للمال العام، وسوء استخدام، وفي ظل غياب مجلس المحافظة فأن مجلس الوزراء له الأحقية بالمحاسبة".وأشار إلى أن "إصدار الكتاب بالإيفاد يعد هروباً، خاصةً وأن موعد الموتمر هو يوم 24 من الشهر الحالي، والكتاب صدر في التاسع عشر من الشهر الحالي".