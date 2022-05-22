نيجيرفان بارزاني يلتقي بافل طالباني في السليمانية

وقال مصدر سياسي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نيجيرفان بارزاني الذي ينوب عن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وصل إلى السليمانية للقاء قادة الأحزاب الكردية فيها".وأضاف، أن "بارزاني التقى بافل طالباني، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وسلتقي صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، وعمر سيد علي منسق حركة التغيير، وعلي بابير رئيس حزب العدالة الكردستانية".