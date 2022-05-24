زيدان ووفد الاتحاد الاسلامي الكردستاني يناقشان الاشكاليات القانونية الخاصة بالاقليم

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل الامين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له اعضاء مجلس النواب مثنى امين وجمال كوجر كما ضم الوفد محمد هاودياني مسؤول العلاقات الوطنية في الاتحاد الاسلامي الكردستاني وخليل ابراهيم عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد.".وأضاف البيان، أن "رئيس المجلس والوفد الزائر ناقشا عددا من الاشكاليات القانونية الخاصة باقليم كردستان".واشاد الوفد وفقي البيان بـ"استقلالية القضاء ودوره المهم في المعالجة الدستورية والقانونية للازمات السياسية التي يشهدها البلد".