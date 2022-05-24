الزاملي: خطر التطرف لازال قائماً ويهدد الجميع

وقال الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "العراق انتصر على الارهاب بإمكانياته المتواضعة، لانه يمتلك حضارة وتاريخ وشعب متماسك، وان الارهاب كان مقررًا له استهداف الدول العربية والاسلامية والعالم اجمع ، ويجب ان تكون مسؤولية مجابهتهِ "مشتركة" ، مشدداً على "ضرورة تقديم القوانين التي تخدم المؤسسة الأمنية وتطوير خبراتها وقدراتها لان خطر الارهاب ما زال قائمًا".وأضاف، ان "رفض الدول الاسلامية للتطرف والارهاب دفعه للانحسار والعودة الى اوربا"، وفيما بين ان "الارهاب لا يقتصر على البلدان الاسلامية فقط، وان جزء كبير من عناصره جاءوا من بلدان غربية عديدة وخطرهم يهدد كل دول العالم"، دعا إلى "ضرورة تكثيف الجهود والتعاون الدائم مع الاتحاد الاوربي لما يمتلكه من امكانات وخبرات فريدة في مجالات التدريب والتسليح والمشورة".من جانبه، اكد الوفد الاوربي ان "التحديات مشتركة في مواجهة خطر التطرف والارهاب، وان العراقيين كانوا شجعان في التصدي لهذا الخطر، مؤكدين استمرارهم بدعم العراق في المجالات الصحية وازالة الالغام وتقديم الاستشارة الأمنية وغيرها".