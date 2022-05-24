نائب: الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصلا إلى هذه القناعة

السومرية نيوز – بغداد

أكد النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، اليوم الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصلا الى قناعة تامة بأنه لا يمكن ان يقوم طرف بتشكيل الحكومة من دون الطرف الاخر، فيما أشار إلى أن أي تقارب بين الحزبين الكرديين، سينعكس إيجاباً على باقي المكونات.







وأشار إلى أن "التقارب والبوادر بين الحزبين الكرديين ستكون الخطوة الاولى لتشكيل الحكومة"، مضيفاً: "متفائلون، ونتوقع الانفراج القريب للانسداد السياسي الحاصل في البلاد".

وقال مخيف في حديث للسومرية، إن "أي تقارب أوانفراجة تحصل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فإنها تنعكس إيجابا على القوى السياسية الاخرى وخاصة الشيعية"، مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصلا الى قناعة تامة، بأنه لا يمكن لأي طرف المضي بتشكيل الحكومة بمفرده".وأشار إلى أن "التقارب والبوادر بين الحزبين الكرديين ستكون الخطوة الاولى لتشكيل الحكومة"، مضيفاً: "متفائلون، ونتوقع الانفراج القريب للانسداد السياسي الحاصل في البلاد".