نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء عضوية مشعان الجبوري (وثيقة)

كشفت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن نص القرار الخاص بإلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري,

وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود حصلتها عليها السومرية نيوز، "لانهاء عضويته استنادا لاحكام المادة (12/ثالثا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، ولكل ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يلي: 1- الحكم بعدم صحة عضوية النائب مشعان الجبوري وبطلانها. 2- تحميل المدعي عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا قدره مائة الف دينار يتحملانها مناصفة.