الزاملي يتحدث عن قانون سيكون "بصمة تأريخية"

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن النائب الأول "ترأس اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية، بحضور رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، استضافت خلاله عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية المعنية، لمناقشة مقترح قانون "حظر التطبيع"، والاستماع الى الملاحظات والاستشارات الأمنية لتضمينها في القانون قبل عرضه على التصويت في اقرب جلسة نيابية".واكد الزاملي، أن "المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية تُحتم على جميع النواب التصويت على قانون "حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، والذي سيكون بمثابة بصمة يُسجلها التأريخ لأعضاء هذه الدورة النيابية، داعياً اللجنة القانونية الى تكثيف العمل بشأنه والاسراع في انجازه".ورأى النائب الأول، وفق البيان، "اهمية استمرار عقد اجتماعات اللجنة مع الوزارات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للخروج بقانون رصين وقوي بأعتباره من ضرورات الاستقرار في العراق".وتابع، "لا نريد في هذا القانون عزل العراق عن محيطه الاقليمي والدولي، وسيتم صياغة مفرداته بدقة متناهية وبما يحقق الغاية من تشريعه".