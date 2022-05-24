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يتضمن التصويت على "حظر التطبيع"... جدول أعمال جلسة الخميس
سياسة
2022-05-24 | 16:29
المصدر:
السومرية نيوز
2,481 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها الخميس المقبل.
ويتضمن الجدول التصويت على مقترح قانون "حظر التطبيع".
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