الزاملي يدعو لتخصيص مبلغ بقانون الأمن الغذائي لتحويل المحاضرين الى عقود (وثيقة)

واقترح الزاملي، في كتاب رسمي صادر عن مكتبه حصلت عليه السومرية نيوز،على وزارة المالية في استمرار العمل بالمادة (61/ب) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على ان يتم تقليص مدة تثبيت العقود في مؤسسات الدولة المختلفة من خمس سنوات الى سنتين، او منح الوزارة خيار العمل بالمدة الاصغرية اللازمة للتثبيت".وطالب بـ"ضرورة تكييف وضع الاجراء اليوميين بعد 1/10/2019، ومنهم اجراء قرار (192)، وتحويلهم الى عقود حسب قرار (315)، وتخصيص مبلغ الى صندوق التقاعد لاطفاء (50%) من التوقيفات التقاعدية للمثبتين على الملاك الدائم من العقود والاجراء اليوميين ، من تأريخ 2020/1/1 ولغاية 2022/12/31 ".