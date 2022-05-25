الكاظمي والحلبوسي يؤكدان على تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث جرى التباحث في مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني، وآخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي".وتم التأكيد، على "ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف الملفات؛ استجابة لتطلعات أبناء الشعب العراقي كافة".