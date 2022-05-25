الزاملي يدعو لعدم إيلاء "الحركات المتطرفة" مناصب حكومية

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل رئيس الوقف السني عبد الخالق العزاوي والوفد المرافق له، بحضور عدد من النواب، إذ أكد على ضرورة تبني المؤسسات الدينية بكافة مسمياتها، نهجاً موحداً ينبذ الطائفية والتطرف والعنصرية بكافة الاشكال، وابعاد الشخصيات والحركات التي تستغل عملها ضمن المؤسسات الدينية والادارية لدس سموم التطرف والتفرقة والكراهية بين ابناء الشعب الواحد، وعدم السماح لها بتبوأ أي منصب او مسؤولية يمكن ان تتخذها سبيلاً لنشر نهجها المنحرف".ودعا الزاملي، ادارة الاوقاف الشيعية والسنية والمسيحية "للعمل كجسد وكيان واحد لتحقيق مجموعة من الاهداف والقيم السامية، بينها تبني الخطاب المعتدل، و بناء الانسان الصالح، وحماية المجتمع من الافكار المنحرفة والظواهر السلبية".