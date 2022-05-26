بحضور 275 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

السومرية نيوز – بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 275 نائباً.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الـ9".