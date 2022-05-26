البرلمان يصوت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

صوت مجلس النواب العراقي بالاجماع، اليوم الخميس، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب العراقي صوت بالاجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".