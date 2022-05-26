العراق وهولندا يبحثان التحقيق بشأن قصف الحويجة عام 2015

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الخارجية أشاد بالجُهُود المبذولة من قبل الحكومة والبرلمان الهولنديين للوقوف على ملابسات الغارة الخاطئة التي راح ضحيتها عدد من المدنيين العراقيين في حزيران/2015"، مُؤكَّداً على "أهمّيَّة التواصل مع القيادات العسكريَّة في وزارة الدفاع و اللقاء بشهود عيان من المنطقة المُتضررة ذاتها، وتم التطرق إلى كيفية رفع الضرر على المدينة والمتضررين".واضافت ان "الجانبان ناقشا الأوضاع الراهنة على الساحة العراقيَّة والإقليميَّة والمنطقة، داعياً الشركات والمستثمرين الهولنديين الدخول إلى العراق والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم وإدارة المياه للمساهمة في خلق نهضة مُجتمعيَّة سليمة".واشارت الوزارة الى ان "ويني رحبت من جانبها بهذه الافكار والرؤى، مُؤكَّدةً بإنَّ الحكومة والبرلمان الهولنديين يتتبعان موضوع الحويجة بعناية ويريدان الوصول إلى الحقيقة كون الشعب الهولنديّ يريد الحقيقة و العيش بسلام مع الشعوب الأخرى".ووبينت انه "في ختام اللقاء، أكَّد الوزير إنَّ هولندا وقفت مع العراق دوماً و ساعدته و بالإمكان استمرار هذه الجُهُود الطيبة في مجالات تتميز بها هولندا مثل المياه و إدارتها و الزراعة و إرسال طلاب للدراسة في هولندا لما لجامعاتها من رصانة و سمعة دوليَّة".