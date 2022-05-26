الديمقراطي الكردستاني يكشف سبب عدم حسم الرئاستين

كشفت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، الخميس، عن سبب عدم حسم رئاستي الجمهورية والوزراء، معتبرة أن تحالف الأحزاب التي حصلت على أعلى المقاعد ليس تهميشاً للآخرين.



وقالت نجيب خلال حديثها لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "من يريد أن تكون دولة العراق قوية لا بد أن يكون هناك التئام لكافة المكونات والكتل"، مشددة بالقول "يجب أن تكون النظرة للآخر وطنية".

وأضافت أن "الديمقراطي ينظر على علاقته في بغداد يجب أن تكون هناك حكومة قوية وليس تهميش جهة على حساب أخرى".

ولفتت نجيب الى أن "الأحزاب التي حصلت على المقاعد عندما تحالفت ليس معناها تهميش للجهات الأخرى"، مؤكدة أن "عدم حسم رئاستي الجمهورية والوزراء هو ناتج لخلافات البيت الشيعي".