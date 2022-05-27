من بينها الحمى النزفية.. برلماني يدعو الحكومة للعمل بقانون "مهم" يحد من انتشار الأوبئة

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "قانون التدرج الطبي البيطري الذي عانى التعطيل وعدم التشريع منذ عام 1989 تمكنت لجنة الزراعة البرلمانية من استكماله وتشريعه داخل قبة البرلمان كي يرى النور في عام 2020 لأهميته في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض".واضاف الشمري، أن "القانون ورغم اهميته القصوى فانه للاسف لم تعمل به الحكومة وكان من المفترض تشكيل فرق بيطرية جوالة ومراكز صحية في جميع المحافظات، كي نضمن السيطرة على الاوبئة التي تنتشر ومن بينها ما نراه اليوم من انتشار للحمى النزفية في العديد من المحافظات وأدت الى وفاة العديد من المواطنين".ولفت الى انه "حتى اللحظة لا توجد مبيدات وفرق جوالة في جميع المحافظات للحد من الانتشار الواسع للاوبئة"، داعيا الحكومة والجهات المعنية "لتفعيل القانون والعمل به لأهميته في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة".