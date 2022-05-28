نائب عن ديالى يحذر من "خطر كبير" يداهم المحافظة

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك تقصير واضح من الحكومة ووزارتي الزراعة والموارد المائية اضافة الى تقصير وزارة الخارجية في معالجة ملف حصة العراق المائية"، مبينا ان "هنالك شحة واضحة والكثير من الثروات الزراعية والحيوانية بدأت تنهار بشكل كامل ناهيك عن وجود خطورة كبيرة تتعرض لها الثروات الزراعية والحيوانية تسببت بحالة هجرة من الريف الى المدينة".واضاف، ان "حركة الحكومة في معالجة هذا الملف هي حركة خجولة ولا توجد حلول لشحة المياه خصوصا ان هنالك ضرورة لتفاهم عالي في المنطقة فيما يتعلق بالحصص المائية وعدالة توزيعها"، لافتا الى ان "محافظة ديالى هي الأكثر تضررا من شحة المياه والخطر لا يقتصر على مستوى الزراعة فقط بل تعداه الى الخطر حتى على مستوى مياه الشرب فهناك قضائين مهددين بالتهجير بسبب شحة المياه خصوصا اننا نقترب من فصل الصيف اللاهب".وتابع ان "هناك سدين في المحافظة بوضع حرج جدا حيث نجد ان سد حمرين لا يمتلك طاقة كافية لتوفير مياه الشرب وهنالك نواحي ومنذ عامين لا يجدون مياه الشرب بسبب عدم توفره والحكومة عاجزة عن إنشاء مشاريع داخلية أو الوصول بنتائج ايجابية في التفاهمات الخارجية"، مشددا على أن "اللاعب الخارجي غير بعيد والعراق يراد منه ان يكون مستهلك ولا يمتلك القدرة على الانتاج كي يبقى اسيرا للاستيراد من مختلف البلدان وعلى الحكومة ان تكون جادة ومهتمة بقطاع المياه لانه ان لم توجد هنالك مياه فلن تكون هناك زراعة".واكد التميمي، ان "هنالك خطر كبير على محافظة ديالى وقد اشرنا هذا الأمر بشكل واضح و طرحناه على رئيس الوزراء في مناسبات عديدة".