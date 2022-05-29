العراق وايران يتفقان على عقد اجتماعات مستمرة بشأن الغبار والتصحر والانهر المشتركة

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الايراني علي سلاجقة: ان "هناك مباحثات تم التطرق اليها مع الجانب الايراني بشان ملف المياه والجفاف والتصحر"، مبينا "اننا بحثنا مع نائب الرئيس الايراني التغيرات المناخية".واضاف ان "التغيرات المناخية لا تخص بلدا معينا بل عابرة للحدود"، مشيرا الى انه "تم التطرق خلال المباحثات ايضا الى ملف المياه وادارته بين العراق وايران".وتابع حسين انه "ستكون هناك زيارات واجتماعات بين البلدين لمناقشة ملف المياه والانهر المشتركة".من جانبه، اوضح نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الايراني علي سلاجقة ان "اجتماع اليوم بداية جيدة للتعاون بشأن ملف العواصف الترابية"، لافتا الى انه "تم مناقشة ملفات عديدة ومختلفة مع الجانب العراقي".وتابع ان "لدى العراق وايران خبرات في مجال تثبيت الكثبان الرمية"، مشيرا الى "اننا سنشهد تعاونا قريبا بشان ذلك".وبين ان "وزير الطاقة الايراني سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار".