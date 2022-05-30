الزاملي ونواب يستضيفون أمين بغداد للاتفاق على رؤية مشتركة للنهوض بواقع العاصمة

وذكر إعلام البرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب واعضاء لجنة الخدمات النيابية استضافوا امين بغداد عمار موسى كاظم، ووكيلي الامانة للشؤون الفنية والادارية والمديرين العامين لدوائر الامانة".وأضاف البيان، أن الاستضافة تأتي "للاتفاق على رؤية مشتركة للنهوض بواقع مدينة بغداد في جميع القطاعات الخدمية".