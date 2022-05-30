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جدول أعمال جلسة البرلمان غداً
سياسة
2022-05-30 | 14:15
المصدر:
السومرية نيوز
4,400 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء.
ويتضمن جدول الاعمال القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ.
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