مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

السومرية نيوز - بغداد



عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.





وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح جلسة مجلس النواب بحضور 250 نائباً".