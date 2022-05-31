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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
سياسة
2022-05-31 | 07:27
145 مشاهدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".
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